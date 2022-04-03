«Он в большом шоке». Легенда Динамо рассказал, кто из бывших российских футболистов позвонил ему после начала войны 3 апреля, 17:45 Цей матеріал також доступний українською Алексей Михайличенко выступал за Динамо в 1982—1990 годах (Фото:ФК Динамо)

Легенда киевского Динамо Алексей Михайличенко, занимающий сейчас должность первого вице-президента Украинской ассоциации футбол, рассказал, кто из бывших российских футболистов позвонил ему после вторжения РФ в Украину.

Михайличенко рассказал, что до войны общался со многими бывшими игроками, но после вторжения РФ ему позвонил только один бывший российский футболист — Игорь Скляров, сообщает Футбол NEWS.

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«Я много общался со многими игроками, игравшими в олимпийской, национальной сборной, и, в принципе, очень хорошо с ними общались. Но единственный из россиян, кто мне позвонил — это Игорь Скляров, который живет в Америке, в Чикаго.

Его жена — известная гимнастка, и они работают там давно, он в большом шоке. После общения со своими одноклубниками, друзьями из России, он потом говорил, что это больше Северная Корея, чем Россия. Для него это очень больно.

Они, вероятно, понимают, что со мной общаться не желательно. Не буду больше говорить ни имен, ни фамилий, потому что у них уже нет их. Фамилии и имена у людей, а у животных нет. Ой, животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами", - сказал Михайличенко.

Ранее сообщалось, что футболисты киевского Динамо вместе с тренерским штабом посетили одну из больниц, где встретились с ранеными военными ВСУ.



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