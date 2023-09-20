Шедевральный удар через себя. В азиатской Лиги чемпионов был забит один из лучших голов года — видео
Микаэл (Фото:instagram.com/mikaelsevero)
В рамках первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов Чонбук переиграл Китчи (2:1).
В составе гостей невероятным голом отличился бразильский полузащитник Микаэл.
Футболист в углу штрафной остановил мяч, который был брошен с аута, и вторым касанием пробил через себя. Мяч залетел в ворота, упав в дальний угол ворот.
Ранее сообщалось, что игрок карликовой сборной отметился невероятным выстрелом в отборе Евро-2024.