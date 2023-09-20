Шедевральный удар через себя. В азиатской Лиги чемпионов был забит один из лучших голов года — видео 20 сентября, 18:45 Микаэл (Фото:instagram.com/mikaelsevero)

В рамках первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов Чонбук переиграл Китчи (2:1).

В составе гостей невероятным голом отличился бразильский полузащитник Микаэл.

Футболист в углу штрафной остановил мяч, который был брошен с аута, и вторым касанием пробил через себя. Мяч залетел в ворота, упав в дальний угол ворот.

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