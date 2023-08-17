«Надеюсь, Зинченко будет доступен». Артете не терпится задействовать украинца в следующем матче Арсенала

17 августа, 15:46
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Александр Зинченко (Фото:Reuters/Craig Brough)

Александр Зинченко (Фото:Reuters/Craig Brough)

Главный тренер «канониров» Микель Артета рассказал об эпидемии травм игроков своей команды.

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По словам наставника, он доволен, что Зинченко снова скоро будет доступен, однако его тревожит серьезная травма Тимбера.

«То, что Тимбер получил такую травму — это большой удар для команды, потому что мы подписывали его с четкими намерениями. Он приносил команде много пользы, но в этом году он больше не сможет делать этого.

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Мы должны адаптироваться. К сожалению, такое случается и мы должны двигаться дальше. Мы всегда открыты, и должны уметь реагировать на травму на трансферном рынке. Надеюсь, скоро Зинченко будет доступен. Габриэл Жезус по-прежнему недоступен, но, надеюсь, что скоро он также вернется", — сказал Артета Football London.

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Напомним, что Тимбер травмировался в игре против Ноттингема (2:1) в первом туре АПЛ и вылетел на несколько месяцев. Защитник перешел в Арсенал летом этого года.

Ранее Александр Зинченко выразил слова поддержки Юриенну Тимберу, который получил повреждение крестообразной связки колена.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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