«Надеюсь, Зинченко будет доступен». Артете не терпится задействовать украинца в следующем матче Арсенала 17 августа, 15:46 Александр Зинченко (Фото:Reuters/Craig Brough)

Главный тренер «канониров» Микель Артета рассказал об эпидемии травм игроков своей команды.

По словам наставника, он доволен, что Зинченко снова скоро будет доступен, однако его тревожит серьезная травма Тимбера.

«То, что Тимбер получил такую травму — это большой удар для команды, потому что мы подписывали его с четкими намерениями. Он приносил команде много пользы, но в этом году он больше не сможет делать этого.

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Мы должны адаптироваться. К сожалению, такое случается и мы должны двигаться дальше. Мы всегда открыты, и должны уметь реагировать на травму на трансферном рынке. Надеюсь, скоро Зинченко будет доступен. Габриэл Жезус по-прежнему недоступен, но, надеюсь, что скоро он также вернется", — сказал Артета Football London.

Напомним, что Тимбер травмировался в игре против Ноттингема (2:1) в первом туре АПЛ и вылетел на несколько месяцев. Защитник перешел в Арсенал летом этого года.

Ранее Александр Зинченко выразил слова поддержки Юриенну Тимберу, который получил повреждение крестообразной связки колена.