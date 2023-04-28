Рискует вылететь в низший дивизион. Защитник сборной Украины признан худшим игроком матча в английской Премьер-лиге

28 апреля, 09:55
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Эвертон уступил 1:4 (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Эвертон уступил 1:4 (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Украинский защитник Эвертона Виталии Миколенко провалил поединок против Ньюкасла (1:4) в 33-м туре английской Премьер-лиги.

По версии популярного портала WhoScored, Миколенко стал худшим игроком матча. Игру украинца оценили в 5,8, что стало наименьшим баллом среди всех участников поединка.

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Миколенко провел на поле весь матч и за это время не заблокировал ни одного удара, не провел ни одного отбора, не провел ни одной верховой дуэли. Также у украинца достаточно низкая точность передач (70%) и ни одного точного навеса.

Видео дня

WhoScored
Фото: WhoScored

После 33-х туров Эвертон находится на предпоследней строчке в турнирной таблице АПЛ и рискует вылететь в низший дивизион.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин впервые за долгое время вышел в основе испанского клуба и стал худшим игроком матча чемпионата Испании против Жироны по версии популярного портала WhoScored.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Эвертон Английская Премьер-лига

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