Футболист сборной Украины признан лучшим игроком месяца в английском клубе 5 мая, 17:12 Цей матеріал також доступний українською Виталий Миколенко сыграл в апреле в пяти матчах (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Защитника сборной Украины Виталия Миколенко признали лучшим игроком апреля в английском Эвертоне версией болельщиков.



В борьбе за звание лучшего футболиста месяца в составе «ирисок» Миколенко опередил Ришарлисона и Энтони Гордона, сообщает GrandOldTeam.

Отмечается, что Миколенко сумел продемонстрировать отличную игру, несмотря на войну в родной стране.

Видео дня

«Виталий Миколенко находится в клубе всего четыре месяца. За это время его родина была погружена в войну, которой она не заслуживает, и забота о семье и друзьях должна быть первостепенной в его мыслях.

Однако его выступления на поле продемонстрировали глубину характера и атлетизма. Его быстро полюбили верные Гудисону фанаты. Миколенко набрал чуть больше 18% от общего количества поданных голосов", - говорится на сайте.

В апреле Миколенко сыграл за Эвертона в пяти матчах, в каждом из которых он провел по 90 минут.

Ранее сообщалось, что Миколенко получил от английского стюарда трогательное письмо с помощью для украинцев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.