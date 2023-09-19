«Когда он дебютировал, мне было четыре года». Миколенко назвал футболиста, с которого берет пример 19 сентября, 22:56 Виталий Миколенко (Фото:ФК Эвертон)

Украинский защитник английского Эвертона Виталий Миколенко сделал комплимент своему одноклубнику Эшли Янгу.

Миколенко заявил, что Янг является большим профессионалом, у которого он многому учится, сообщает ВЗБІРНА.

«Действительно, живая легенда, и он до сих пор играет. Я посмотрел, что он в 2003-м или в 2004-м дебютировал во взрослом футболе, в Англии. Мне в то время было четыре года. И он в 38 до сих пор играет в АПЛ — это многого стоит.

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Я учусь у него, хоть он и правша. Я учусь, смотрю больше, как он играет в атаке, ведь он раньше играл левого/правого нападающего. Поэтому смотрю какие решения он принимает в атаке. Он классный парень, к которому можно подойти и что-то спросить. Он открыт для этого, поэтому мне только в кайф работать с такими футболистами", — рассказал Миколенко.

Ранее сообщалось, что Зинченко и Миколенко отметились символическим поступком после матча Эвертон — Арсенал.