«Мы приехали биться». Защитник сборной Украины назвал ключ к успеху в матчах с Англией и Италией 7 сентября, 15:25 Миколенко считает, что в команде должна быть дисциплина (Фото:УАФ)

Защитник английского Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что может стать залогом успеха национальной команды в матчах отбора Евро-2024 против Англии и Италии.

В комментарии Украинской ассоциации футбола заявил, что тренерский штаб пока не обсуждал план на следующие матчи, однако, по мнению игрока, самым главным в этих поединках станет дисциплина в сборной Украины.

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«Я думаю, что с такими командами надо иметь правильный план, который следует выполнять. Если на поле у нас будет дисциплина — все будет хорошо. Мы будем противостоять за три дня двум топ-сборным. Будет трудно, но мы для того сюда и приехали, чтобы с ними биться.

9 сентября Украина во Вроцлаве примет Англию, а 12 сентября в Милане сыграет против Италии.

Могу лишь сказать, что итальянский футбол более дисциплинированный и тактический, а английский — крепкий в обороне и чуть более индивидуальный в атаке", — сказал Миколенко.

Ранее звезда сборной Украины Михаил Мудрик заявил, что национальная команда собирается победить Англию.