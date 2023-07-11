Лидер сборной Украины объяснил, почему Цыганков покинул Динамо Киев
Виктор Цыганков (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)
Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко поделился мнением по поводу перехода Виктора Цыганкова в Жирону.
Украинский футболист считает, что вингера перестали ценить в киевской команде, из-за чего он решился на переход.
«Жирона его не открыла, он просто топ-игрок. Витя показывает такую же стабильную игру, как и у Динамо.
Просто проблема в том, что у Динамо, например, когда Витя забивал 15 мячей, а в следующем 14 — все говорят: «Цыганков стух». Это перестали ценить просто", — рассказал Миколенко в интервью Sportarena.
Напомним, Виктор перешел из Динамо в испанский клуб в январе 2023 года. За это время он провел 19 матчей, в которых забил три гола и выполнил шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что украинский защитник Эвертона недоволен менталитетом украинских болельщиков.