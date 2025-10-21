«Я был удивлен, когда вернулся». Тренер Эвертона откровенно оценил игру Миколенко в защите и в атаке

21 октября, 23:46
Виталий Миколенко (Фото: ФК Эвертон)

Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес поделился мыслями об украинском защитнике английской команды Виталии Миколенко.

По мнению специалиста, Миколенко демонстрирует стабильный футбол в Англии и имеет прекрасные личные качества.

«Я считаю, что в защите он, пожалуй, был самым сильным звеном команды за последние сезоны. Знаете, мы пытались усилить переднюю линию, чтобы иметь больше вариантов в атаке — и команда выглядит хорошо, я доволен.

Мы здесь называем его Мико. Он хороший парень, мы его очень любим. Он отличный парень вне поля, с ним очень легко найти общий язык. Его футбол значительно улучшился.

Я был удивлен его игрой, когда вернулся в Эвертон — он продемонстрировал, насколько он хорош. Я думаю, он очень хорошо справился с некоторыми из лучших фланговых игроков в лиге, что меня приятно удивило — будь то Сака или Салах. Я думаю, он проделал очень хорошую работу", — сказал Мойес в интервью Setanta Sports.

При этом шотландский специалист отметил, что ожидает от Миколенко прогресса в атакующей фазе игры.

«Я хочу, чтобы он стал лучше в финальной трети. Мне нравится, что он более креативный. Я хочу, чтобы он лучше делал передачи, я хотел бы, чтобы он делал больше ассистов, что, по моему мнению, он может делать», — заявил Мойес.

Напомним, Миколенко выступает за Эвертон с января 2022 года. В активе 26-летнего футболиста 129 матчей за английскую команду.

Мы писали, что Забарный получил первую красную карточку в составе ПСЖ.

