Защитник сборной Украины попал в символическую команду лучших игроков тура английской Премьер-лиги 4 октября, 19:14 Миколенко — единственный представитель Эвертона в символической сборной (Фото:ФК Эвертон)

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко попал в символическую команду 9-го тура английской Премьер-лиги по версии статистического портала WhoScored.

Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона в выездном матче против Стаутгемптона, который стал для «ирисок» победным – 2:1.

Украинец провел на поле все 90 минут и получил за игру оценку 7,6.

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Миколенко стал единственным представителем Эвертона в символической сборной недели Whoscored.

В символическую сборную 9 тура АПЛ попали: Виталий Миколенко (Эвертон), Тиагу Силва (Челси), Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд, Джек Грилиш (все - Манчестер Сити), Джеймс Мэддисон (Лестер), Леандро Троссард (Брайтон), Киран Триппьер (Ньюкасл Юнайтед), Бен Ми (Брентфорд), Иллан Меслиер (Лидс Юнайтед) и Роберто Фирмино (Ливерпуль).



Фото: whoscored.com

Ранее сообщалось, что Эвертон намерена подписать полузащитника донецкого Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика.