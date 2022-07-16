Футболист сборной Украины купил семь пикапов для ВСУ — видео

16 июля, 16:24
Виталий Миколенко активно помогает украинской армии (Фото:REUTERS/Alberto Pizzoli)

Виталий Миколенко активно помогает украинской армии (Фото:REUTERS/Alberto Pizzoli)

Защитник сборной Украины и английского Эвертона Виталий Миколенко приобрел семь автомобилей для украинской армии.

Покупка пикапов была организована совместно с благотворительным фондом Львы на джипе.

Николай полностью оплатил стоимость авто, а благотворительный фонд организовал логистику и подготовку внедорожников на СТО.

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«Правильная коллаборация — это когда люди объединяются, чтобы помочь ВСУ. Миколенко + Львы на джипе = 7 пикапов, которые уже едут к нашим защитникам», — говорится в сообщении благотворительного фонда в Instagram.

Ранее сообщалось, что полузащитник Риги и сборной Беларуси Юрий Кендыш помог приобрести автомобиль для ВСУ.

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Теги:   Футбол Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сборная Украины Эвертон

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