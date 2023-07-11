«Из-за войны ценю, что играю в Англии». Защитник сборной Украины изменил отношение к футболу после полномасштабного вторжения 11 июля, 20:21 Миколенко (Фото:УАФ)

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко, который не поехал с командой на сборы, рассказал о своей игре в Англии, когда в Украине идет война против российских захватчиков.

В интервью SportArena футболист заявил, что очень переоценивал свои мысли по поводу футбола до российского вторжения в феврале 2022-го.

«Как прошли 1,5 года в Англии? Тяжело. Новая команда, новое все… Можно сказать, новая взрослая жизнь. А потом началась война. Стало еще тяжелее.

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Но, видимо, вследствие того, что началась война, я больше начал ценить каждый момент, каждую минуту, что я играю в Англии, что я могу играть в футбол на заполненном стадионе.

Видимо, больше переоценил свои мысли по поводу футбола. Понял, что не так все тяжело", — сказал Миколенко.

В прошлом сезоне Виталий провел 35 матчей за Эвертон, в которых получил четыре желтые карточки.

Ранее украинский защитник Эвертона был недоволен менталитетом украинских болельщиков.