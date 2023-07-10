Футболист сборной Украины не поехал на сборы с английским клубом 10 июля, 16:40 Виталий Миколенко (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко пропустит тренировочный сбор Эвертона.



На официальном сайте «ирисок» была опубликована новость о том, что команда отправилась на сбор в Швейцарию.

В списке игроков, которые примут участие в сборе, нет украинского защитника Виталия Миколенко.

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Пресс-служба клуба не стала информировать причины того, почему украинца нет в списке.

Отметим, что Миколенко из-за травмы пропустил конец сезона в АПЛ, однако затем играл за сборную Украины.

В прошлом сезоне Виталий провел 35 матчей за Эвертон, в которых получил четыре желтые карточки.

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