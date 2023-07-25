Звезда сборной Украины сделал предложение своей любимой — фото

25 июля, 20:03
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Виталий Миколенко со своей невестой Викторией (Фото:instagram.com/mikola16)

Виталий Миколенко со своей невестой Викторией (Фото:instagram.com/mikola16)

Защитник английского Эвертона Виталий Миколенко вскоре перестанет быть холостяком.

Футболист национальной команды Украины опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил, что сделал предложение своей возлюбленной Виктории.

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Девушка ответила согласием, похваставшись кольцом на безымянном пальце в объятиях Виталия.

Видео дня

Отметим, что украинского футболиста уже поздравила пресс-службы УАФ и Эвертона, а также Роман Яремчук, Влада Седан, Эдуард Сарапий и другие.

Напомним, жена Зинченко показала милые фотографии в ожидании рождения второго ребенка.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо показал трогательные фото со своей свадьбы.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Виталий Миколенко

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