Миколенко забил гол и отдал результативный пас за Эвертон в товарищеском матче — видео
Миколенко помог Эвертону победить Блэкпул со счетом 4:2 (Фото:ФК Эвертон)
Защитник сборной Украины и английского Эвертона Виталий Миколенко провел результативную игру на предсезонных сборах «ирисок».
Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона на товарищеский матч против английского Блэкпула, а уже на 6-й минуте вывел «ирисок» вперед, одним касанием замкнув навес с правого фланга.
На этом Миколенко не остановился и принял участие в голевой атаке на 47-й минуте, когда ассистировал на Алли, который сделал счет 3:1.
В итоге результативная игра Миколенко позволила Эвертону одержать победу со счетом 4:2.
Ранее сообщалось, что гол Виталия Миколенко в ворота Лестера признали лучшим в составе Эвертона в прошлом сезоне английской Премьер-лиги.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.