Миколенко забил гол и отдал результативный пас за Эвертон в товарищеском матче — видео

24 июля, 19:49
Миколенко помог Эвертону победить Блэкпул со счетом 4:2 (Фото:ФК Эвертон)

Миколенко помог Эвертону победить Блэкпул со счетом 4:2 (Фото:ФК Эвертон)

Защитник сборной Украины и английского Эвертона Виталий Миколенко провел результативную игру на предсезонных сборах «ирисок».

Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона на товарищеский матч против английского Блэкпула, а уже на 6-й минуте вывел «ирисок» вперед, одним касанием замкнув навес с правого фланга.

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https://twitter.com/Everton/status/1551207485654048769

На этом Миколенко не остановился и принял участие в голевой атаке на 47-й минуте, когда ассистировал на Алли, который сделал счет 3:1.

https://twitter.com/Everton/status/1551221887002447875
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В итоге результативная игра Миколенко позволила Эвертону одержать победу со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что гол Виталия Миколенко в ворота Лестера признали лучшим в составе Эвертона в прошлом сезоне английской Премьер-лиги.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Эвертон

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