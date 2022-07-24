Миколенко забил гол и отдал результативный пас за Эвертон в товарищеском матче — видео 24 июля, 19:49 Миколенко помог Эвертону победить Блэкпул со счетом 4:2 (Фото:ФК Эвертон)

Защитник сборной Украины и английского Эвертона Виталий Миколенко провел результативную игру на предсезонных сборах «ирисок».

Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона на товарищеский матч против английского Блэкпула, а уже на 6-й минуте вывел «ирисок» вперед, одним касанием замкнув навес с правого фланга.

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На этом Миколенко не остановился и принял участие в голевой атаке на 47-й минуте, когда ассистировал на Алли, который сделал счет 3:1.

В итоге результативная игра Миколенко позволила Эвертону одержать победу со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что гол Виталия Миколенко в ворота Лестера признали лучшим в составе Эвертона в прошлом сезоне английской Премьер-лиги.

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