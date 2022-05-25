Защитник сборной Украины забил лучший гол английского клуба в сезоне — видео 25 мая, 19:25 Цей матеріал також доступний українською Для Миколенко гол в ворота Лестера стал дебютным за Эвертон (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Гол украинского защитника английского Эвертона Виталия Миколенко признан лучшим в клубе в сезоне 2021/22.

К такому выводу пришли болельщики «ирисок», принявшие участие в опросе, сообщает официальный сайт клуба.

Фанаты отметили гол Миколенко в ворота Лестера в 36-м туре английской Премьер-лиги, когда украинец дальним ударом отправил мяч в угол ворот.

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Следует отметить, что гол Миколенко в ворота Лестера стал для украинца в составе «ирисок».

Ранее сообщалось, что Виталия Миколенко признали лучшим игроком апреля в Эвертоне по версии болельщиков.

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