Защитник сборной Украины забил лучший гол английского клуба в сезоне — видео

25 мая, 19:25
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Для Миколенко гол в ворота Лестера стал дебютным за Эвертон (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Для Миколенко гол в ворота Лестера стал дебютным за Эвертон (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Гол украинского защитника английского Эвертона Виталия Миколенко признан лучшим в клубе в сезоне 2021/22.

К такому выводу пришли болельщики «ирисок», принявшие участие в опросе, сообщает официальный сайт клуба.

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Фанаты отметили гол Миколенко в ворота Лестера в 36-м туре английской Премьер-лиги, когда украинец дальним ударом отправил мяч в угол ворот.

Видео дня
https://twitter.com/Everton/status/1529484940215197698

Следует отметить, что гол Миколенко в ворота Лестера стал для украинца в составе «ирисок».

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Ранее сообщалось, что Виталия Миколенко признали лучшим игроком апреля в Эвертоне по версии болельщиков.

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Теги:   Футбол Сборная Украины Эвертон Английская Премьер-лига

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