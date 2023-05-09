Милан — Интер. Где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов 9 мая, 17:10 В первом матче номинальным хозяином будет Милан (Фото:ФК Милан)

NV представляет анонс первого матча полуфинала Лиги чемпионов между Миланом и Интером.



Матч Милан (Италия) — Интер (Италия) состоится 10 мая в Милане на стадионе Сан-Сиро и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать о Милане перед матчем:

занял второе место в группе после Челси, опередив Зальцбург и Динамо Загреб, в 1/8 финала обыграл Тоттенхэм, в четвертьфинале — Наполи;

идет на пятом месте в чемпионате Испании, отставая от идущего четвертым Интера на два очка;

не потерпел ни одного поражения в девяти последних матчах во всех турнирах при четырех победах и пяти ничьих;

не сыграют Ибрагимович и Побега.

Что нужно знать об Интере перед матчем:

занял вторую позицию в группе после Баварии, опередив Барселону и Викторию Пльзень, в 1/8 финале выбил Порту, в четвертьфинале — Бенфику;

занимает четвертую строчку в чемпионате Италии с отставанием на одно очко от идущего третьим Лацио;

выиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах;

не сыграют Далберт и Шкриньяр.

Ориентировочные составы:

Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Диас, Беннасер, Леау, Жиру

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Лукаку, Мартинес