Милан — Интер. Где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
В первом матче номинальным хозяином будет Милан (Фото:ФК Милан)
NV представляет анонс первого матча полуфинала Лиги чемпионов между Миланом и Интером.
Матч Милан (Италия) — Интер (Италия) состоится 10 мая в Милане на стадионе Сан-Сиро и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать о Милане перед матчем:
- занял второе место в группе после Челси, опередив Зальцбург и Динамо Загреб, в 1/8 финала обыграл Тоттенхэм, в четвертьфинале — Наполи;
- идет на пятом месте в чемпионате Испании, отставая от идущего четвертым Интера на два очка;
- не потерпел ни одного поражения в девяти последних матчах во всех турнирах при четырех победах и пяти ничьих;
- не сыграют Ибрагимович и Побега.
Что нужно знать об Интере перед матчем:
- занял вторую позицию в группе после Баварии, опередив Барселону и Викторию Пльзень, в 1/8 финале выбил Порту, в четвертьфинале — Бенфику;
- занимает четвертую строчку в чемпионате Италии с отставанием на одно очко от идущего третьим Лацио;
- выиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах;
- не сыграют Далберт и Шкриньяр.
Ориентировочные составы:
Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Диас, Беннасер, Леау, Жиру
Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Лукаку, Мартинес