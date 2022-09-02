Милан — Интер. Где и когда смотреть матч чемпионата Италии

2 сентября, 23:06
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В Серии А состоится миланское дерби (Фото:ФК Милан)

В Серии А состоится миланское дерби (Фото:ФК Милан)

НВ рассказывает все, что нужно знать о центральном матче 5-го тура итальянской Серии А между Миланом и Интером.

Поединок Милан — Интер состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца 3 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:30.

Видео дня

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Что нужно знать про Милан перед матчем:

  • стал чемпионом Италии в прошлом сезоне;
  • находится на 6-й позиции с отставанием в один балл от соперника;
  • не знает поражений семь игр кряду, если учесть товарищеские встречи;
  • не сыграют защитник Дест (только перешел), полузащитник Флоренци, нападающий Ибрагимович (травмы).

Что нужно знать про Интер перед матчем:

  • стал вице-чемпионом Италии в прошлом сезоне;
  • идет на 3-м месте с отставанием в один балл от лидера Аталанты;
  • победил в трех играх из четырех последних при одном поражении;
  • не сможет рассчитывать на полузащитника Мхитаряна и нападающего Лукаку (повреждения).
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Ориентировочные составы:

Милан: Меньян — Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес — Тонали, Беннасер — Мессиас, Диас, Леау — Жиру

Интер: Ханданович — Шкриняр, де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко — Мартинес, Джеко

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ФК Милан ФК Интер Серия А Чемпионат Италии

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