Милан — Интер. Где и когда смотреть матч чемпионата Италии 2 сентября, 23:06 В Серии А состоится миланское дерби (Фото:ФК Милан)

НВ рассказывает все, что нужно знать о центральном матче 5-го тура итальянской Серии А между Миланом и Интером.



Поединок Милан — Интер состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца 3 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:30.

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Что нужно знать про Милан перед матчем:

стал чемпионом Италии в прошлом сезоне;

находится на 6-й позиции с отставанием в один балл от соперника;

не знает поражений семь игр кряду, если учесть товарищеские встречи;

не сыграют защитник Дест ( только перешел), полузащитник Флоренци, нападающий Ибрагимович ( травмы).

Что нужно знать про Интер перед матчем:

стал вице-чемпионом Италии в прошлом сезоне;

идет на 3-м месте с отставанием в один балл от лидера Аталанты;

победил в трех играх из четырех последних при одном поражении;

не сможет рассчитывать на полузащитника Мхитаряна и нападающего Лукаку ( повреждения).

Ориентировочные составы:

Милан: Меньян — Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес — Тонали, Беннасер — Мессиас, Диас, Леау — Жиру

Интер: Ханданович — Шкриняр, де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко — Мартинес, Джеко

НВ

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