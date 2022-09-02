Милан — Интер. Где и когда смотреть матч чемпионата Италии
В Серии А состоится миланское дерби (Фото:ФК Милан)
НВ рассказывает все, что нужно знать о центральном матче 5-го тура итальянской Серии А между Миланом и Интером.
Поединок Милан — Интер состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца 3 сентября, в 19:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:30.
Что нужно знать про Милан перед матчем:
- стал чемпионом Италии в прошлом сезоне;
- находится на 6-й позиции с отставанием в один балл от соперника;
- не знает поражений семь игр кряду, если учесть товарищеские встречи;
- не сыграют защитник Дест (только перешел), полузащитник Флоренци, нападающий Ибрагимович (травмы).
Что нужно знать про Интер перед матчем:
- стал вице-чемпионом Италии в прошлом сезоне;
- идет на 3-м месте с отставанием в один балл от лидера Аталанты;
- победил в трех играх из четырех последних при одном поражении;
- не сможет рассчитывать на полузащитника Мхитаряна и нападающего Лукаку (повреждения).
Ориентировочные составы:
Милан: Меньян — Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес — Тонали, Беннасер — Мессиас, Диас, Леау — Жиру
Интер: Ханданович — Шкриняр, де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко — Мартинес, Джеко
НВ
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