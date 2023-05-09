Милан — Интер. Букмекеры дали прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов 9 мая, 19:01 Интер считают фаворитом матча (Фото:ФК Милан)

Букмекеры сделали прогноз на первый матч полуфинала Лиги чемпионов между Миланом и Интером.



Матч состоится в Милане на Сан-Сиро 10 мая в 22:00 по киевскому времени.

Авторитетная контора Bwin считает, что фаворит — Интер. Его победа соответствует коэффициенту 2,40. Успех Милана оценивается в 3,10, ничья — в 3,10.

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Самым вероятным счетом является ничья 1:1 за 6,25. Чуть менее вероятна победа Интера 1:0 за 7,00 и ничья 0:0 за 7,50.

На проход Милана в следующий раунд дают коэффициент 2,20, успех Интера по итогам двух матчей оценивается в 1,61.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Милан одолел Наполи, а Интер выбил Бенфику.