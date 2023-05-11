Милан уступил Интеру после провального дебюта в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов — видео
Интер приблизился к финалу (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)
Милан на своем поле проиграл Интеру со счетом 0:2 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Интер открыл счет уже на 8-й минуте, когда Джеко после навеса с углового отправил мяч в девятку ворот Милана.
Прошло всего три минуты, как провалом в обороне Милана воспользовался Мхитарян. Хавбек Интера получил пас от Димарко, спокойно вошел в штрафную и пробил мимо голкипера.
После этого россонери едва не пропустили третий гол, но Чалханоглу попал в штангу.
В начале второго тайма шанс отквитать один мяч упустили Диас и Мессиас, тогда как у Интера забивать мог Джеко.
На 63-й минуте Милан провел классную комбинацию, которая завершилась ударом Тонали, но на этот раз стойка сыграла в пользу Интера, который в итоге довел матч до уверенной победы. Ответный матч состоится 16 мая.
Милан — Интер 0:2
Голы: Джеко, 8, Мхитарян, 11
Накануне в другом матче полуфинала Лиги чемпионов Реал и Манчестер Сити сыграли вничью 1:1.