Милан — Интер. Онлайн-трансляция итальянского дерби в полуфинале Лиги чемпионов 9 мая, 20:04 Милан и Интер поборются за путевку в финал (Фото:ФК Милан)

NV следит за событиями первого матча полуфинала Лиги чемпионов между Миланом и Интером. Начало игры — 10 мая в 22:00 по киевскому времени.



Матч состоится в Милане на стадионе Сан-Сиро. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Милан занял вторую позицию в группе после Челси, опередив Зальцбург и Динамо Загреб, в 1/8 финала обыграл Тоттенхэм, в четвертьфинале — Наполи. Команда занимает пятое место в чемпионате Италии, отставая от Интера, идущего на четвертом месте, на два очка.

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Клуб не знает поражений в девяти последних матчах подряд во всех турнирах, выиграв четыре поединка и пять раз сыграв вничью. За коллектив не сыграют Ибрагимович и Побега.

Интер стал вторым в своем квартете после Баварии, оставив позади Барселону и Викторию Пльзень, в 1/8 финала одолел Порту, в четвертьфинале — Бенфику. Команда занимает четвертое место в чемпионате Италии с отставанием на один балл от третьего места, которое занимает Лацио.

Клуб выиграл пять последних поединков во всех турнирах. Команде не помогут Далберт и Шкриньяр.

Статистика знает 190 официальных матчей между соперниками. Милан одержал 60 побед, Интер — 72. Еще 58 поединков завершились вничью.

Прогноз букмекеров: фаворит — Интер. Коэффициент на его победу равен 2,40. Успех Милана оценивается в 3,10, ничья — в 3,10.

Ориентировочные составы:

Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Диас, Беннасер, Леау, Жиру

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Лукаку, Мартинес