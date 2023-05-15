Интер — Милан. Онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов 15 мая, 15:04 Милан попытается отыграть разницу в два мяча (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

NV следит за событиями ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Миланом (2:0).



Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца 16 мая в 22:00. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Интер стал вторым в своем квартете после Баварии, оставив позади Барселону и Викторию Пльзень, в 1/8 финала одолел Порту, в четвертьфинале – Бенфику. Команда занимает третью строчку в чемпионате Италии с отставанием на три балла от второго места, которое занимает Ювентус.

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Клуб выиграл семь последних поединков во всех турнирах. Команде не помогут Далберт и Шкриньяр.



Милан занял вторую позицию в группе после Челси, опередив Зальцбург и Динамо Загреб, в 1/8 финала обыграл Тоттенхэм, в четвертьфинале – Наполи. Команда занимает пятое место в чемпионате Италии, отставая от идущего на четвертом месте Лацио на четыре очка.

Клуб одержал одну победу при двух поражениях и двух ничьих в пяти последних матчах во всех турнирах. За коллектив не сыграют Ибрагимович, Беннасер, Крунич и Мессиас.

Статистика знает 191 официальный матч между соперниками. Интер одержал 73 победы, Милан - 60. Еще 58 поединков завершились вничью.

Прогноз букмекеров: фаворит - Интер. Коэффициент на его победу равен 2,10. Успех Милана оценивается в 3,60, ничья – в 3,30.

Ориентировочные составы:

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Лукаку, Мартинес

Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Побега, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру