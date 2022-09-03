Милан — Интер. Онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

3 сентября, 02:56
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Милан на один балл отстает от Интера (Фото:ФК Милан)

Милан на один балл отстает от Интера (Фото:ФК Милан)

НВ следит за ходом центральной игры 5-го тура итальянской Серии А между Миланом и Интером — миланского дерби. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени 3 сентября.

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Ориентировочные составы:

Милан: Меньян — Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес — Тонали, Беннасер — Мессиас, Диас, Леау — Жиру

Интер: Ханданович — Шкриняр, де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко — Мартинес, Джеко

Видео дня

Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

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Милан стал чемпионом Италии в прошлом сезоне. Команда находится на 6-й позиции текущей кампании с отставанием в один балл от соперника.

Клуб не знает поражений семь игр кряду, если учесть товарищеские встречи. За коллектив не сыграют защитник Дест (только перешел), полузащитник Флоренци, нападающий Ибрагимович (травмы).

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Интер стал вице-чемпионом Италии в прошлом сезоне. Команда идет на 3-м месте текущей кампании с отставанием в один балл от лидера Аталанты.

Клуб победил в трех играх из четырех последних при одном поражении. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Мхитаряна и нападающего Лукаку (повреждения).

Статистика знает 187 официальных матчей между командами. Милан победил 59 раз, Интер — 70. Еще 58 поединков завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Интер является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,60, то, что выиграет Милан, оценивается в 2,80, ничья — в 3,10.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ФК Милан ФК Интер Серия А Чемпионат Италии

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