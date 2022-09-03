Милан — Интер. Онлайн-трансляция матча чемпионата Италии 3 сентября, 02:56 Милан на один балл отстает от Интера (Фото:ФК Милан)

НВ следит за ходом центральной игры 5-го тура итальянской Серии А между Миланом и Интером — миланского дерби. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени 3 сентября.



Ориентировочные составы:

Милан: Меньян — Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес — Тонали, Беннасер — Мессиас, Диас, Леау — Жиру

Интер: Ханданович — Шкриняр, де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко — Мартинес, Джеко

Видео дня

Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Милан стал чемпионом Италии в прошлом сезоне. Команда находится на 6-й позиции текущей кампании с отставанием в один балл от соперника.

Клуб не знает поражений семь игр кряду, если учесть товарищеские встречи. За коллектив не сыграют защитник Дест (только перешел), полузащитник Флоренци, нападающий Ибрагимович (травмы).

Интер стал вице-чемпионом Италии в прошлом сезоне. Команда идет на 3-м месте текущей кампании с отставанием в один балл от лидера Аталанты.

Клуб победил в трех играх из четырех последних при одном поражении. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Мхитаряна и нападающего Лукаку (повреждения).

Статистика знает 187 официальных матчей между командами. Милан победил 59 раз, Интер — 70. Еще 58 поединков завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Интер является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,60, то, что выиграет Милан, оценивается в 2,80, ничья — в 3,10.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.