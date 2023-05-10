Милан — Интер: обзор полуфинала Лиги чемпионов — видео 10 мая, 21:17 Фанаты готовы к миланскому дерби (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

В среду, 10 мая, пройдет первый полуфинальный матч ЛЧ. NV ведет онлайн-трансляцию поединка Милан — Интер.



Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Где смотреть игру Милан — Интер.

В режиме реального времени мы будем давать видео голов матча. А по окончании полуфинала вы сможете посмотреть обзор поединка Милан — Интер.

Видео дня

Посмотрите, как Милан и Интер играли в полуфинале Лиги чемпионов-2002/03.

Прогноз букмекеров: фаворит — Интер. Коэффициент на его победу равен 2,40. Успех Милана оценивается в 3,10, ничья — в 3,10.