Чемпионат Италии. Милан в результативном дерби победил Интер, Ювентус в третий раз потерял очки, Наполи стал лидером — видео

3 сентября, 23:56
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Милан победил Интер со счетом 3:2 (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Милан победил Интер со счетом 3:2 (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Состоялись три матча 5-го тура чемпионата Италии по футболу.

В центральном матче тура Милан в дерби обыграл Интер со счетом 3:2. Интер первым открыл счет, на что Милан ответил тремя точными ударами. После этого нерадзурри отквитали один гол, но спастись от поражения не удалось.

Видео дня

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Ювентус на выезде не смог победить Фиорентину, сыграв вничью 1:1. Для туринцев эта ничья стала третьей в первых пяти турах Серии А.

В еще одном матче дня Наполи на выезде одолел Лацио со счетом 2:1 и стал лидером чемпионата, опередив Милан по разнице забитых и пропущенных.

Результаты матчей:

Милан — Интер 3:2
Голы: Леау, 28, 60, Жиру, 54 — Брозович, 21, Джеко, 67

https://www.youtube.com/watch?v=-kBldK__TVc

Фиорентина — Ювентус 1:1
Голы: Куамэ, 29 — Милик, 9
Нереализованный пенальти: Йович, 4 иорентина)

https://www.youtube.com/watch?v=TZhEDehHc7I

Лацио — Наполи 1:2
Голы: Дзакканьи, 4 — Ким Мин Дже, 38, Кварцхелия, 61

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Ювентус обыграл Специю (2:0), а Наполи не смог победить Лечче (1:1).

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Фиорентина ФК Милан ФК Ювентус ФК Наполи ФК Интер Серия А Лацио Чемпионат Италии

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