Чемпионат Италии. Милан в результативном дерби победил Интер, Ювентус в третий раз потерял очки, Наполи стал лидером — видео 3 сентября, 23:56 Милан победил Интер со счетом 3:2 (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Состоялись три матча 5-го тура чемпионата Италии по футболу.

В центральном матче тура Милан в дерби обыграл Интер со счетом 3:2. Интер первым открыл счет, на что Милан ответил тремя точными ударами. После этого нерадзурри отквитали один гол, но спастись от поражения не удалось.

Видео дня

Ювентус на выезде не смог победить Фиорентину, сыграв вничью 1:1. Для туринцев эта ничья стала третьей в первых пяти турах Серии А.

В еще одном матче дня Наполи на выезде одолел Лацио со счетом 2:1 и стал лидером чемпионата, опередив Милан по разнице забитых и пропущенных.

Результаты матчей:

Милан — Интер 3:2

Голы: Леау, 28, 60, Жиру, 54 — Брозович, 21, Джеко, 67

Фиорентина — Ювентус 1:1

Голы: Куамэ, 29 — Милик, 9

Нереализованный пенальти: Йович, 4 (Фиорентина)

Лацио — Наполи 1:2

Голы: Дзакканьи, 4 — Ким Мин Дже, 38, Кварцхелия, 61

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Ювентус обыграл Специю (2:0), а Наполи не смог победить Лечче (1:1).

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