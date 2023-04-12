Милан — Наполи. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля, 10:16 Фанаты ждут итальянское дерби (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

В среду, 12 апреля, будет сыгран первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Милан принимает Наполи.

За итальянским дерби следите на сайте NV. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Милан — Наполи.

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV. Именно на этих платформах можно будет посмотреть встречу Милан — Наполи, начиная с 22:00.

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Хотя Милан и не был представлен в четвертьфинале 11 лет, лишь семь команд доходили до этой стадии чаще, чем «россо-нери» (8).

Наполи стал 54-м участником четвертьфинала Лиги чемпионов. Предыдущими дебютантами этой стадии были Аталанта и Лейпциг в 2020 году, пишет УЕФА.

Наполи стал седьмым итальянским клубом, вышедшим в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ранее на этой стадии играли Милан и Интер (четвертьфиналисты и в текущем розыгрыше), а также Ювентус, Рома, Лацио и Аталанта.

Если брать всю историю Кубка чемпионов, то Наполи станет 135-м четвертьфиналистом турнира в целом и восьмым из Италии.

Ранее уже завершились два матча плей-офф Лиги чемпионов. Манчестер Сити разгромил Баварию, а Интер добыл уверенную победу над Бенфикой.