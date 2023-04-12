Милан — Наполи. Неожиданный прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов 12 апреля, 13:05 Милан vs Наполи (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов 12 апреля встретятся Милан и Наполи. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию итальянского дерби.

Команды никогда не играли между собой в еврокубках, хотя уже в апреле встретились в Серии А. Действующий чемпион Милан разгромил лидера Наполи со счетом — 4:0.

Букмекеры считают шансы команд в этом матче абсолютно равными. Котировки bet365: победа Милана — 2.75, ничья — 3.10, победа Наполи — 2.75.

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Аналитики сомневаются, что в поединке будет забито больше двух мячей. Вероятный счет — 1:1, 0:0 или 1:0 в пользу Милана.

Напомним, что в другом четвертьфинале Лиги чемпионов 12 апреля сыграют Реал и Челси.