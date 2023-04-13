«Из чего он сделан?». Звезда Милана легким ударом в щепки разбил угловой флажок после незабитого гола Наполи — видео
Флажок разлетелся на мелкие куски после несильного удара (Фото:BT Sport)
Форвард итальянского Милана Рафаэль Леау не на шутку разозлился после упущенного момента в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Наполи (1:0).
На 25-й минуте Леау упустил голевую возможность, после чего подбежал к угловому флажку и ударил его ногой. Португальский футболист не приложил большую силу, но флажок неожиданно разлетелся на мелкие куски.
Игра была ненадолго приостановлена, а болельщики обратили внимание на качество флажков на Сан-Сиро.
"Из чего сделаны угловые флажки у нас в Милане?", — поинтересовался один из болельщиков в Twitter.
"Кажется, невозможно разбить это так, как Леау", - написал еще один фанат.
Ранее сообщалось, что в Турции болельщик выбежал на поле и избил футболиста угловым флажком.