«Из чего он сделан?». Звезда Милана легким ударом в щепки разбил угловой флажок после незабитого гола Наполи — видео 13 апреля, 11:50 Флажок разлетелся на мелкие куски после несильного удара (Фото:BT Sport)

На 25-й минуте Леау упустил голевую возможность, после чего подбежал к угловому флажку и ударил его ногой. Португальский футболист не приложил большую силу, но флажок неожиданно разлетелся на мелкие куски.

Видео дня

Игра была ненадолго приостановлена, а болельщики обратили внимание на качество флажков на Сан-Сиро.

"Из чего сделаны угловые флажки у нас в Милане?", — поинтересовался один из болельщиков в Twitter.

"Кажется, невозможно разбить это так, как Леау", - написал еще один фанат.



Ранее сообщалось, что в Турции болельщик выбежал на поле и избил футболиста угловым флажком.