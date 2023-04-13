«Из чего он сделан?». Звезда Милана легким ударом в щепки разбил угловой флажок после незабитого гола Наполи — видео

13 апреля, 11:50
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Флажок разлетелся на мелкие куски после несильного удара (Фото:BT Sport)

Флажок разлетелся на мелкие куски после несильного удара (Фото:BT Sport)

Форвард итальянского Милана Рафаэль Леау не на шутку разозлился после упущенного момента в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Наполи (1:0).

На 25-й минуте Леау упустил голевую возможность, после чего подбежал к угловому флажку и ударил его ногой. Португальский футболист не приложил большую силу, но флажок неожиданно разлетелся на мелкие куски.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=xP-emqFtYFg&ab_channel=ElayeHD

Игра была ненадолго приостановлена, а болельщики обратили внимание на качество флажков на Сан-Сиро.

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"Из чего сделаны угловые флажки у нас в Милане?", — поинтересовался один из болельщиков в Twitter.

"Кажется, невозможно разбить это так, как Леау", - написал еще один фанат.

Ранее сообщалось, что в Турции болельщик выбежал на поле и избил футболиста угловым флажком.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Милан ФК Наполи

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