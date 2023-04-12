Милан — Наполи: онлайн матча Лиги чемпионов
Итальянское дерби (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
В среду, 12 апреля, продолжаться четвертьфиналы Лиги чемпионов. На этот раз болельщиков ждет итальянское дерби. Встречаются Милан и Наполи.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. NV проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Путь в четвертьфинал
Милан в 1/8 финала прошел Тоттенхэм. Дома была минимальная победа — 1:0.
А вот на Туманном Альбионе зрители голов не увидели — 0:0.
Наполи в двух матчах разобрался с Айнтрахтом.
Во Франкфурте итальянцы выиграли — 2:0.
А в Неаполе победили — 3:0.
Предыдущие встречи
В еврокубках команды не встречались, зато у них богатая внутренняя история. В чемпионате Италии — 154 поединка: 59 побед у Милана, 48 — ничьих и 47 побед Наполи. Последняя встреча состоялась 2 апреля, Милан выиграл — 4:0!
Кто фаворит
Аналитики букмекерских контор считают, что шансы в сегодняшнем матче у команд абсолютно равные. Котировки bet365 на матч: победа Милана — 2.75, ничья — 3.10, победа Наполи — 2.75. Коэффициент на проход в следующий раунд: Милан — 2.75, Наполи — 1.62.
Где смотреть
Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.
В другом четвертьфинале Лиги чемпионов 12 апреля сыграют Реал и Челси.