Милан выиграл итальянское дерби в Лиге чемпионов — видео 13 апреля, 00:19 Милан празднует гол (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

В первом четвертьфинале Лиги чемпионов Милан на своем поле минимально обыграл Наполи — 1:0.

Лидеры итальянского футбола выдали интересный матч на Сан-Сиро. Уже на первой минуте Кварацхелия обязан был открывать счет, но попал в защитника на линии ворот.

Справившись со стартовым натиском, Милан отвечал контратаками и одна из них завершилась голом. В конце первого тайма Беннасер мощным ударом в ближний угол забил гол.

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После перерыва снова больше атаковал Наполи. Но подвел команду Ангисса, который за четыре минуты получил две желтые карточки и покинул поле.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Однако даже в меньшинстве Наполи был близок к тому, чтобы сравнять счет. Ди Лоренцо с пределов штрафной площади бил в «девятку», но хозяев поля выручил вратарь.

В итоге, минимальная победа Милана — и теперь путевка в полуфинал будет разыграна в Неаполе.

Милан — Наполи — 1:0

Гол: Беннасер, 40



Милан: Меньян, Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия, Тонали, Беннасер (Салемакерс, 67), Леау, Крунич, Даис (Ребич, 80), Жиру.



Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руй (Оливера, 81), Ангисса, Лоботка, Зелински (Ндомбеле, 81), Эльмас, Кварацхелия (Политано, 81), Лосано (Распадори, 69).



Удаление: Ангисса (74).

Обзор матча

Статистика матча

Фото: flashscore.ua

В другом поединке дня Реал обыграл Челси.