Чемпионат Италии. Милан потерял очки и отпустил Наполи в отрыв, Интер приблизился к топ-3 — видео 14 января, 23:42 Милан не смог победить Лечче (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Состоялись три матча 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

Милан на выезде не смог победить Лечче, сыграв вничью 2:2, и отпустил в отрыв лидера Наполи, который теперь имеет преимущество над «россонери» в 9 очков.

Интер благодаря единственному голу Мартинеса обыграл Верону и сравнялся по очкам с Ювентусом, идущим на третьей строчке.

Видео дня

Результаты матчей:

Кремонезе — Монца 2:3

Голы: Чофани, 67, Дессер, 83 — Чуррия, 8, Капрари, 19 (пен), 55

Лечче — Милан 2:2

Голы: Эрнандес, 3 (авт), Баскиротто, 23 — Леау, 58, Калабрия, 71

Интер — Верона 1:0

Гол: Мартинес, 3

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Наполи разгромил Ювентус (5:1) и укрепил лидерство.