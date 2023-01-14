Чемпионат Италии. Милан потерял очки и отпустил Наполи в отрыв, Интер приблизился к топ-3 — видео
Милан не смог победить Лечче (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
Состоялись три матча 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
Милан на выезде не смог победить Лечче, сыграв вничью 2:2, и отпустил в отрыв лидера Наполи, который теперь имеет преимущество над «россонери» в 9 очков.
Интер благодаря единственному голу Мартинеса обыграл Верону и сравнялся по очкам с Ювентусом, идущим на третьей строчке.
Результаты матчей:
Кремонезе — Монца 2:3
Голы: Чофани, 67, Дессер, 83 — Чуррия, 8, Капрари, 19 (пен), 55
Лечче — Милан 2:2
Голы: Эрнандес, 3 (авт), Баскиротто, 23 — Леау, 58, Калабрия, 71
Интер — Верона 1:0
Гол: Мартинес, 3
Турнирная таблица
Накануне Наполи разгромил Ювентус (5:1) и укрепил лидерство.