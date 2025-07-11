Семикратный победитель Лиги чемпионов отказался подписывать Зинченко

Александр Зинченко не перейдет в Милан (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Футболист Арсенала Александр Зинченко не перейдет в Милан в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia, итальянский клуб вел переговоры с «канонирами» по поводу трансфера, однако отказался от сделки.

Причиной такого решения стали высокие запросы Зинченко по зарплате.

Теперь Милан интересуется 23-летним англичанином Арчи Брауном из Гента. Клуб ищет футболиста на замену Тео Эрнандесу, который перешел в Аль-Хиляль.

Контракт Зинченко с Арсеналом завершается в 2026 году. В составе лондонской команды Александр провел 91 матч, забил три гола и сделал пять голевых передач.

Милан является семикратным победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в турнирной таблице Серии А и не смогла пробиться в еврокубки.

Ранее сообщалось, что украинский футболист подписал новый контракт с английским клубом.