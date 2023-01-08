Чемпионат Италии. Милан потерял победу над Ромой, Наполи укрепил лидерство — видео

8 января, 23:46
Поделиться:
Милан занимает второе место (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Милан занимает второе место (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Состоялись пять матчей 17 тура чемпионата Италии по футболу.

Милан в матче с Ромой вел в счете 2:0, однако не удержал победу, сыграв вничью 2:2. Римляне сравняли счет уже в компенсированное время.

Лидировать продолжает Наполи, который обыграл Сампдорию 2:0 и опережает Ювентус, который идет вторым, на семь очков.

Видео дня

Результаты матчей:

Милан — Рома 2:2
Голы: Калулу, 30, Побега, 77 — Ібаньєс, 87, Абрахам, 90+3

Салернитана — Торино 1:1
Голы: Вильена, 49 — Санабрия, 36

Лацио — Эмполи 2:2
Голы: Андерсон, 2, Дзакканьи, 54 — Капуто, 83, Марин, 90+4

Специя — Лечче — 0:0

Сампдория — Наполи 0:2
Голы: Осимхен, 19, Эльмас, 81 (пен)
Нереализованный пенальти: Политано, 6 (Наполи)
Удаление: Ринкон, 38 (Сампдория)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Ювентус обыграл Удинезе (1:0), а Интер упустил победу над Монцой (2:2).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Милан ФК Наполи Серия А Лацио Чемпионат Италии ФК Рома

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X