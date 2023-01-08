Чемпионат Италии. Милан потерял победу над Ромой, Наполи укрепил лидерство — видео 8 января, 23:46 Милан занимает второе место (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Состоялись пять матчей 17 тура чемпионата Италии по футболу.

Милан в матче с Ромой вел в счете 2:0, однако не удержал победу, сыграв вничью 2:2. Римляне сравняли счет уже в компенсированное время.

Лидировать продолжает Наполи, который обыграл Сампдорию 2:0 и опережает Ювентус, который идет вторым, на семь очков.

Видео дня

Результаты матчей:

Милан — Рома 2:2

Голы: Калулу, 30, Побега, 77 — Ібаньєс, 87, Абрахам, 90+3

Салернитана — Торино 1:1

Голы: Вильена, 49 — Санабрия, 36

Лацио — Эмполи 2:2

Голы: Андерсон, 2, Дзакканьи, 54 — Капуто, 83, Марин, 90+4

Специя — Лечче — 0:0

Сампдория — Наполи 0:2

Голы: Осимхен, 19, Эльмас, 81 (пен)

Нереализованный пенальти: Политано, 6 (Наполи)

Удаление: Ринкон, 38 (Сампдория)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Ювентус обыграл Удинезе (1:0), а Интер упустил победу над Монцой (2:2).