Чемпионат Италии. Милан потерял победу над Ромой, Наполи укрепил лидерство — видео
Милан занимает второе место (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
Состоялись пять матчей 17 тура чемпионата Италии по футболу.
Милан в матче с Ромой вел в счете 2:0, однако не удержал победу, сыграв вничью 2:2. Римляне сравняли счет уже в компенсированное время.
Лидировать продолжает Наполи, который обыграл Сампдорию 2:0 и опережает Ювентус, который идет вторым, на семь очков.
Результаты матчей:
Милан — Рома 2:2
Голы: Калулу, 30, Побега, 77 — Ібаньєс, 87, Абрахам, 90+3
Салернитана — Торино 1:1
Голы: Вильена, 49 — Санабрия, 36
Лацио — Эмполи 2:2
Голы: Андерсон, 2, Дзакканьи, 54 — Капуто, 83, Марин, 90+4
Специя — Лечче — 0:0
Сампдория — Наполи 0:2
Голы: Осимхен, 19, Эльмас, 81 (пен)
Нереализованный пенальти: Политано, 6 (Наполи)
Удаление: Ринкон, 38 (Сампдория)
Турнирная таблица
Накануне Ювентус обыграл Удинезе (1:0), а Интер упустил победу над Монцой (2:2).