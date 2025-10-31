Милан вернулся к идее приобретения Довбика — СМИ

31 октября, 20:22
Артем Довбик выступает за Рому с 2024 года (Фото: Артем Довбик/Instagram)

Итальянский Милан попытается приобрести украинского форварда Ромы Артема Довбика во время зимнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника «россонери» рассматривают возможность обмена своего нападающего Сантьяго Хименеса на Довбика в январе.

Кроме Довбика, Милан интересуется и другими нападающими — Хоакином Паничелли из Страсбура и Йонатаном Буркардтом из Айнтрахта.

В этом сезоне Довбик провел 11 матчей за Рому во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Хименес в составе Милана сыграл 11 поединков, отметившись одним голом и двумя ассистами.

На данный момент Милан занимает четвертую позицию в Серии А после девяти туров, а Рома идет второй.

Милан активно интересовался Довбыком этим летом, а украинский форвард подтвердил, что был близок к трансферу.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Милан Артем Довбик Футбол Серия А Чемпионат Италии

Поделиться:

