Артем Довбик выступает за Рому с 2024 года (Фото: Артем Довбик/Instagram)

Итальянский Милан попытается приобрести украинского форварда Ромы Артема Довбика во время зимнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport .

По информации источника «россонери» рассматривают возможность обмена своего нападающего Сантьяго Хименеса на Довбика в январе.

Кроме Довбика, Милан интересуется и другими нападающими — Хоакином Паничелли из Страсбура и Йонатаном Буркардтом из Айнтрахта.

В этом сезоне Довбик провел 11 матчей за Рому во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Хименес в составе Милана сыграл 11 поединков, отметившись одним голом и двумя ассистами.

На данный момент Милан занимает четвертую позицию в Серии А после девяти туров, а Рома идет второй.

Милан активно интересовался Довбыком этим летом, а украинский форвард подтвердил, что был близок к трансферу.