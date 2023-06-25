Украинский футболист был близок к переходу в итальянский топ-клуб — СМИ

25 июня, 14:27
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Марк Сапуга (Фото:ФК РУХ)

Марк Сапуга (Фото:ФК РУХ)

Милан, который потерял своего звездного полузащитника, заинтересован в приобретении игрока Руха Марка Сапуги, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, футболист впечатлил скаутов миланского клуба в матчах Юношеской Лиги УЕФА против Интера и Милана.

Также отмечается, что Милан хотел сделать предложение львовскому клубу в размере одного миллиона евро и процент от будущих трансферов. Однако травма Сапуги в весенней части сезона затормозила процесс.

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Игрока планировали отдать в аренду, чтобы тот адаптировался к итальянскому футболу.

Отмечается, что Милан продолжает следить за украинцем.

20-летний Сапуга сыграл 18 матчей за первую команду Руха, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Ранее сообщалось, что украинский футболист официально перешел в клуб MLS.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Милан ФК Рух

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