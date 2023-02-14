Милан — Тоттенхэм. Видео онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Милан принимает Тоттенхэм на своем поле (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
NV в режиме онлайн публикует ключевые видеомоменты первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Миланом и Тоттенхэмом.
Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 14 февраля.
Стартовые составы:
Милан: Тэтэрушану — Тшау, Калюлю, Кьяер — Салемакерс, Крунич, Тонали, Эрнандес — Диас, Жиру, Леау
Тоттенхэм: Форстер — Ромеро, Дайер, Лангле — Эмерсон, Скипп, Сарр, Перишич — Кулусевски, Сон — Кейн
Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.
1:0 — Диас, 7 минута: