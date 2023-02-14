Милан — Тоттенхэм. Видео онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

14 февраля, 21:26
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Милан принимает Тоттенхэм на своем поле (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Милан принимает Тоттенхэм на своем поле (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

NV в режиме онлайн публикует ключевые видеомоменты первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Миланом и Тоттенхэмом.

Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 14 февраля.

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Стартовые составы:

Милан: Тэтэрушану — Тшау, Калюлю, Кьяер — Салемакерс, Крунич, Тонали, Эрнандес — Диас, Жиру, Леау

Видео дня

Тоттенхэм: Форстер — Ромеро, Дайер, Лангле — Эмерсон, Скипп, Сарр, Перишич — Кулусевски, Сон — Кейн

Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.

1:0 — Диас, 7 минута:

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Милан Тоттенхэм

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