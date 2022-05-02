Классное исполнение. Милан вспомнил чемпионский гол Шевченко — видео

2 мая, 17:27
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На счету Шевченко 175 забитых мячей за Милан (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

На счету Шевченко 175 забитых мячей за Милан (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Футбольный клуб Милан вспомнил гол своего бывшего форварда украинца Андрея Шевченко в ворота римской Ромы, который принес команде победу в чемпионате Италии ровно 18 лет назад.

2 мая 2004 года «россонери» выиграли у «волков» со счетом 1:0. Единственный гол в игре как раз и забил Шевченко.

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Уже на 2-й минуте поединка украинец откликнулся на навес с правого фланга от Кака и ударом головой метров с 11 поразил дальний угол ворот соперников.

Видео дня
https://twitter.com/acmilan/status/1521037747741466624

Победа в том матче принесла Милану 17-й в его истории титул чемпиона страны. С тех пор «россонери» лишь раз выигрывали первенство Италии.

Шевченко выступал за Милан с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 год. На его счету 175 забитых мячей за «россонери». Это второй результат в истории клуба.

Ранее Шевченко обратился к президенту ФИФА, который назвал войну в Украине «конфликтом».

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Теги:   Футбол Андрей Шевченко Видео ФК Милан Серия А Чемпионат Италии

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