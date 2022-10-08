Итальянская Серия А. Милан победил Ювентус и сравнялся с лидерами — видео 8 октября, 20:53 Милан набрал 20 очков, у Ювентуса осталось 13 (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Милан победил туринский Ювентус в матче 9-го тура итальянской Серии А и сравнялся с лидерами чемпионата Наполи и Аталантой.



Победу действующему чемпиону принесли голы Фикайо Томори и Браима Диаса.

В еще одном матче дня миланский Интер в гостях нанес поражение Сассуоло.

Результаты матчей:

Видео дня

Сассуоло — Интер 1:2

Голы: Фраттези, 60 — Джеко, 44, 75

Милан — Ювентус 2:0

Голы: Томори, 45+1, Диас, 54

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

В предыдущем туре Ювентус прервал серию неудач, разгромив Болонью.

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