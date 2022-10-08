Итальянская Серия А. Милан победил Ювентус и сравнялся с лидерами — видео
Милан набрал 20 очков, у Ювентуса осталось 13 (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
Милан победил туринский Ювентус в матче 9-го тура итальянской Серии А и сравнялся с лидерами чемпионата Наполи и Аталантой.
Победу действующему чемпиону принесли голы Фикайо Томори и Браима Диаса.
В еще одном матче дня миланский Интер в гостях нанес поражение Сассуоло.
Результаты матчей:
Сассуоло — Интер 1:2
Голы: Фраттези, 60 — Джеко, 44, 75
Милан — Ювентус 2:0
Голы: Томори, 45+1, Диас, 54
Турнирная таблица
В предыдущем туре Ювентус прервал серию неудач, разгромив Болонью.
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