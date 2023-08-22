Милевский и еще один известный экс-футболист сыграли в украинском фильме — видео 22 августа, 12:16 Федецкий и Милевский сыграли эпизодические роли в фильме Довбуш (Фото:Артем Федецкий via Instagram)

Бывшие футболисты сборной Украины Артем Милевский и Артем Федецкий попробовали себя в новом амплуа.

Милевский и Федецкий получили эпизодические роли в фильме Довбуш украинского режиссера Олеся Санина и поделились в соцсетях промороликом со своим участием в киноленте.

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Кого именно сыграли экс-футболисты пока не известно.

Премьера фильма состоится 24 августа.

Съемки начались в 2018 году. Бюджет фильма — 120 миллионов гривен, из которых 65 миллионов — государственное финансирование.



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