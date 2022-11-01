«Следи за языком, г***о, б**». Милевский жестко ответил на критику журналиста — фото 1 ноября, 13:48 Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский жестко ответил на критику журналиста Николая Васильков.



Работник СМИ опубликовал в Instagram фото экс-нападающего, которое было сделано на предпремьерном показе фильма Нация футбола.

В комментарии к снимку Васильков написал: «Его выдают глаза. А, и еще он всегда нормально одевается. Но еще немного стрессов, и мы потеряем нашего Милевского, по крайней мере в том виде, к которому привыкли».

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Также Николай добавил, что из-за воздушных тревог бывший футболист так и не досмотрел фильм, в которому упоминалось и о нем самом.

Позже в комментарии к посту Артем дал жесткий ответ журналисту: «Завали свой рот, Мыкола недоделанный. Ты еще будешь тут рассказывать, клоун. Ты следи за языком, г***о, б**. Уважение имей, клоун».

Фото: Николай Васильков via Instagram

Ранее Милевский резко ответил фанату, который сделал ему укор за внешний вид.