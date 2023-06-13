«Что смешного, чебурашка?». Милевский нагрубил своей подписчице в Instagram после троллинга 13 июня, 15:50 Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Экс-футболисту киевского Динамо и сборной Украины Артему Милевскому не понравился комментарий своего фолловера в Instagram.

Милевский опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, который традиционно подписал латинскими буквами.

Один из подписчиков по этому поводу решил подшутить над Милевским: «Артему нужно подарить телефон без английской клавиатуры»

Видео дня

«Ржу, не могу», — отреагировала на комментарий другая подписчица.

Однако такая реакция не очень понравилась Артему.

«Что смешного, чебурашка?», — ответил девушке Милевский.

Фото: Артём Милевский via Instagram

Ранее Артем Милевский жестко ответил на критику журналиста Николая Василькова.

