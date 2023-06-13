«Что смешного, чебурашка?». Милевский нагрубил своей подписчице в Instagram после троллинга
Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)
Экс-футболисту киевского Динамо и сборной Украины Артему Милевскому не понравился комментарий своего фолловера в Instagram.
Милевский опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, который традиционно подписал латинскими буквами.
Один из подписчиков по этому поводу решил подшутить над Милевским: «Артему нужно подарить телефон без английской клавиатуры»
«Ржу, не могу», — отреагировала на комментарий другая подписчица.
Однако такая реакция не очень понравилась Артему.
«Что смешного, чебурашка?», — ответил девушке Милевский.
Ранее Артем Милевский жестко ответил на критику журналиста Николая Василькова.