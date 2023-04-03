«На**й отсюда, клоуны! Вы, б*я, нелюди». Милевский обратился к российским оккупантам

3 апреля, 10:12
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Артем Милевский сыграл 50 матчей за сборную Украины (Фото:Артём Милевский via Instagram)

Артем Милевский сыграл 50 матчей за сборную Украины (Фото:Артём Милевский via Instagram)

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский обратился к представителям России.

Милевский опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором высказал позицию по отношению к российским оккупантам, которые второй год ведут войну против Украины.

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«Все здесь будут стоять до конца.  На**й отсюда, клоуны! Вы, б*я, нелюди. 400-600-1000 дней, х*р там!", - написал Милевский.

Артём Милевский via Instagram
Фото: Артём Милевский via Instagram

Ранее Милевский жестко ответил на критику журналиста Николая Василькова, который упрекнул его за внешний вид.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Артем Милевский Сборная Украины Война в Украине ФК Динамо (Киев)

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