До 2500 евро за услугу: Милевский объявил о новом оригинальном способе заработка — фото

13 сентября, 16:59
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Артем Милевский (Фото:instagram.com/timi1010)

Артем Милевский (Фото:instagram.com/timi1010)

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский сообщил о создании своей корпоративной страницы.

Нападающий официально объявил о том, что стал инстаблогером.

Милевский предоставил список услуг, которые он готов выполнить за денежное вознаграждение.

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Цены на услуги игрока будут стоить от 400 до 2500 евро. Самый дешевой сервис — это скрин, репост или анонс. Самая дорогая услуга — сториз и фото-пост от Артема за 2500 евро.

Видео дня

instagram.com/timi1010_cooperazione
Фото: instagram.com/timi1010_cooperazione

Напомним, Милевский официально объявил о завершении футбольной карьеры в сентябре 2021 года.

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В составе сборной Украины он провел 50 матчей, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Милевский вернулся на YouTube и показал съемочный процесс фильма Довбуш.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Артем Милевский

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