До 2500 евро за услугу: Милевский объявил о новом оригинальном способе заработка — фото
Артем Милевский (Фото:instagram.com/timi1010)
Бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский сообщил о создании своей корпоративной страницы.
Нападающий официально объявил о том, что стал инстаблогером.
Милевский предоставил список услуг, которые он готов выполнить за денежное вознаграждение.
Цены на услуги игрока будут стоить от 400 до 2500 евро. Самый дешевой сервис — это скрин, репост или анонс. Самая дорогая услуга — сториз и фото-пост от Артема за 2500 евро.
Напомним, Милевский официально объявил о завершении футбольной карьеры в сентябре 2021 года.
В составе сборной Украины он провел 50 матчей, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Милевский вернулся на YouTube и показал съемочный процесс фильма Довбуш.