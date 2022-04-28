«Ты где, клоун?» Милевский жестко ответил на троллинг фаната — фото

28 апреля, 10:47
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Милевский завершил карьеру футболиста в прошлом году (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Милевский завершил карьеру футболиста в прошлом году (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский рассорился в Instagram с поклонником, который прокомментировал один из его постов.

Известный в прошлом форвард опубликовал в соцсети свое фото из Киева, которое подписал словами: «Всем привет и добра в это непростое время».

Один из пользователей отреагировал на пост Артема тонким троллингом. Он написал: «Трудяга».

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Такой комментарий не понравился экс-футболисту. Его ответ был достаточно резким: «Ты где, клоун? Я в Киеве, хотя родился в Минске. Будешь ты еще, баклан?»

Артем Милевский via Instagram
Фото: Артем Милевский via Instagram

Милевский завершил карьеру футболиста в прошлом году. На его счету 50 матчей и 8 забитых мячей в составе сборной Украины.

Сообщалось, что Артем может вернуться в киевское Динамо и получить в клубе одну из должностей.

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Теги:   Футбол Артем Милевский Instagram Фото

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