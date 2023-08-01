«Увидимся снова в той жизни»: Милевский посетил могилу легенды Динамо — фото

1 августа, 17:39
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Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Бывший футболист сборной Украины и Динамо почтил память Валентина Белькевича.

Милевский посетил могилу экс-полузащитника киевского клуба.

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«See you again (увидимся снова — прим.) в той жизни, Валентинеще. Сто лет тебя не видел», — написал Милевский в Instagram.

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Напомним, Валентин Белькевич скончался 9 лет назад, 1 августа 2014 года. Ему был 41 год.

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Легендарный полузащитник провел 11 сезонов в киевском Динамо, где 8 раз становился чемпионом Украины, 7 раз поднимал над головой Кубок Украины и трижды Суперкубок.

Ранее Артем Милевский анонсировал свое возвращение после длительной паузы.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Артем Милевский

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