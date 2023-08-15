«Ненависть не имеет границ»: легенда Динамо отреагировал на ночной ракетный обстрел Украины

15 августа, 16:32
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Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский прокомментировал очередную атаку россиян на украинские города.

Спортсмен опубликовал пост в Instagram, в котором осудил россиян.

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«Будь сильной, Украина! Ненависть не имеет границ», — написал Милевский, отметив уважение к ВСУ.

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Напомним, в ночь на 15 августа российские оккупанты нанесли удар по украинским городам по меньшей мере 28 ракетами воздушного и морского базирования.

Видео дня

Отметим, россияне обстреляли спорткомплекс в Днепре, возле которого проживали украинские пловцы.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Артем Милевский Война России против Украины

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