«Ненависть не имеет границ»: легенда Динамо отреагировал на ночной ракетный обстрел Украины 15 августа, 16:32 Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский прокомментировал очередную атаку россиян на украинские города.

Спортсмен опубликовал пост в Instagram, в котором осудил россиян.

«Будь сильной, Украина! Ненависть не имеет границ», — написал Милевский, отметив уважение к ВСУ.

Напомним, в ночь на 15 августа российские оккупанты нанесли удар по украинским городам по меньшей мере 28 ракетами воздушного и морского базирования.

Видео дня

Отметим, россияне обстреляли спорткомплекс в Днепре, возле которого проживали украинские пловцы.