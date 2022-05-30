«Очень интересует мнение, клоуны». Милевский резко ответил фанату, который сделал ему укор за внешний вид 30 мая, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский резко ответил фанату, который сделал ему укор за внешний вид.



Так, экс-футболист поделился в Instagram фото, на котором он позировал на камеру, сидя за столом и употребляя пищу. «Киев. Сегодня дата! А вчера Мадрид», — написал в комментарии к фото Артем.

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Позже Милевский добавил еще одно сообщение к посту: «Всем мирного, не до шуток, клоунада уже пошла».

Один из пользователей соцсети ответил Артему: «Миля, прямо во все тяжкие, выглядишь, прямо говоря, не очень».

Бывший форвард отреагировал на такое сообщение достаточно резко: «Очень интересует мнение, клоуны».

Фото: Артем Милевский via Instagram

Сообщалось, что Милевский рассорился в Instagram с поклонником, который прокомментировал один из его постов.

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