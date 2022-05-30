«Очень интересует мнение, клоуны». Милевский резко ответил фанату, который сделал ему укор за внешний вид
Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)
Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский резко ответил фанату, который сделал ему укор за внешний вид.
Так, экс-футболист поделился в Instagram фото, на котором он позировал на камеру, сидя за столом и употребляя пищу. «Киев. Сегодня дата! А вчера Мадрид», — написал в комментарии к фото Артем.
Позже Милевский добавил еще одно сообщение к посту: «Всем мирного, не до шуток, клоунада уже пошла».
Один из пользователей соцсети ответил Артему: «Миля, прямо во все тяжкие, выглядишь, прямо говоря, не очень».
Бывший форвард отреагировал на такое сообщение достаточно резко: «Очень интересует мнение, клоуны».
Сообщалось, что Милевский рассорился в Instagram с поклонником, который прокомментировал один из его постов.
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