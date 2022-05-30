«Очень интересует мнение, клоуны». Милевский резко ответил фанату, который сделал ему укор за внешний вид

30 мая, 19:32
Цей матеріал також доступний українською
Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский резко ответил фанату, который сделал ему укор за внешний вид.

Так, экс-футболист поделился в Instagram фото, на котором он позировал на камеру, сидя за столом и употребляя пищу. «Киев. Сегодня дата! А вчера Мадрид», — написал в комментарии к фото Артем.

Видео дня

Позже Милевский добавил еще одно сообщение к посту: «Всем мирного, не до шуток, клоунада уже пошла».

Читайте также:
«Не могу этого делать». Милевский объяснил, почему не присоединился к Алиеву в терроборону

Один из пользователей соцсети ответил Артему: «Миля, прямо во все тяжкие, выглядишь, прямо говоря, не очень».

Бывший форвард отреагировал на такое сообщение достаточно резко: «Очень интересует мнение, клоуны».

Артем Милевский via Instagram
Фото: Артем Милевский via Instagram

Сообщалось, что Милевский рассорился в Instagram с поклонником, который прокомментировал один из его постов.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Артем Милевский Фото

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X