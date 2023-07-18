«Будет весело». Милевский разгневался на президента клуба УПЛ, пригрозив рассказать «интересную историю»

18 июля, 14:46
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Последним клубом Милевского был именно Минай (Фото:ФК Минай)

Последним клубом Милевского был именно Минай (Фото:ФК Минай)

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова президента Миная Валерия Пересоляка, который заявил, что экс-футболисту нужна помощь, поскольку на него «тяжело смотреть».

Милевскому, очевидно, не понравились слова Пересоляка и он резко ответил функционеру в своем аккаунте в Instagram.

Милевский посоветовал Пересоляку не трогать его, иначе он может рассказать неприятную для президента Миная историю, предположительно, намекая на договорные матчи.

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«Кстати, раз такое дело, может, Валерий снова сделает ставку на минус 3/5? Не трогайте меня, Пересоляк, а то все узнают интересную историю. Помощники все вокруг на словах. Не пишите всякое, а то я напишу, будет весело», — написал Милевский.

Последним клубом Милевского был Минай, который он покинул в мае 2021 года.

В сентябре того же года форвард объявил о завершении футбольной карьеры.

Недавно о готовности помочь Милевскому в трудные времена заявил экс-футболист и наставник Динамо Александр Хацкевич.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Артем Милевский ФК Динамо (Киев) ФК Минай

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