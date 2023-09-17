«Зачем снимать человека в таком состоянии?». Милевский шокировал болельщиков своим видом — видео 17 сентября, 17:01 Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский провел благотворительный аукцион и привлек внимание фанатов своим внешним видом.

Милевский опубликовал пост в Instagram, добавив видео как он подписывает мяч и футболку, вырученные средства от которых пойдут на помощь пострадавшим от российской агрессии.

Видео дня

Однако многие подписчики обратили внимание именно на состояние игрока, предполагая, что экс-футболист имеет проблемы с алкоголем.

«Зачем снимать человека в таком состоянии?», «Помогите Миле, человек уходит от нас», «Миля еле стоит на ногах», «Не понимаю что это за друзья, которые видят в каком он состоянии и выставили это видео. Помогите ему, а не делайте из этого шоу», «Боже, помоги ему выйти из этого кризиса, человека нужно спасать» — написали в комментариях.

Ранее Милевский объявил о новом оригинальном способе заработка.