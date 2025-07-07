Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился с подписчиками в Instagram фото с отдыха в Карпатах.

Милевский отправился в Буковель со своей возлюбленной Тамилой. Пара выбрала для отдыха престижный апарт-отель Mountain Residence.

На фото Артем и Тамила наслаждаются природой и горным воздухом на территории отеля.

«Спасибо за настроение», — написал Артем в Instagram.

Также несколько фото опубликовала и Тамила.

Цены в отеле, в котором остановилась пара, стартуют от 7 750 грн за ночь. Остановка в семейных апартаментах делюкс стоит от 14 657 грн за ночь.

