«Спасибо за настроение». Милевский показал, как отдыхает с любимой в Буковеле: сколько стоит ночь в отеле — фото
Артем Милевский (Фото: Артем Милевский/Instagram)
Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился с подписчиками в Instagram фото с отдыха в Карпатах.
Милевский отправился в Буковель со своей возлюбленной Тамилой. Пара выбрала для отдыха престижный апарт-отель Mountain Residence.
На фото Артем и Тамила наслаждаются природой и горным воздухом на территории отеля.
«Спасибо за настроение», — написал Артем в Instagram.
Также несколько фото опубликовала и Тамила.
Цены в отеле, в котором остановилась пара, стартуют от 7 750 грн за ночь. Остановка в семейных апартаментах делюкс стоит от 14 657 грн за ночь.
